КХС ВС сформулировал позицию по решению вопроса о регистрации торговой марки, которая состоит исключительно из одного цвета

Когда на регистрацию знака подается цвет, обязательным условием является выяснение вопроса, приобрело ли обозначение в виде цвета различительной способности при применении к заявленным товарам или услугам.

Кассационный хозяйственный суд в составе ВС сформулировал позицию по решению вопроса о регистрации торговой марки, состоящей исключительно из одного цвета.

Компания обратилась к НОИВ по поводу регистрации указанного ею розового цвета в качестве торговой марки для соответствующих услуг 39 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «воздушная пассажирская перевозка, услуги авиакомпаний по перевозке».

По заключению квалификационной экспертизы, который получил статус решения, и решением, принятым Апелляционной палатой НОИС в результате рассмотрения отрицания компании, в регистрации торговой марки было отказано по тем основаниям, что предоставленные материалы не доказывают приобретение заявленным до регистрации цветом как таковым различительной способности в отношении компании.

Не соглашаясь с этими решениями, компания обратилась в хозяйственный суд о признании их недействительными. Местный хозяйственный суд своим решением иск удовлетворил. Суд апелляционной инстанции указанное решение отменил и принял постановление, которым отказал в удовлетворении иска.

КХС ВС при пересмотре дела в кассационном порядке, оценивая выводы предыдущих судебных инстанции, которые, в частности, основывались на результатах имеющихся в деле экспертиз, отметил следующее.

Когда на регистрацию знака подается цвет, обязательным условием является выяснение вопроса, приобрело ли обозначение в виде цвета различительной способности при применении к заявленным товарам или услугам.

При этом определяющим критерием оценки является тест на выполнение заявленным цветом основной функции знака, позволяющий потребителю без какой-либо вероятности смешивания выделять из товаров или услуг одного производителя от товаров или услуг другого.

Потребители должны однозначно воспринимать именно такой цвет (без дополнительных графических и словесных элементов) именно как знак для конкретных товаров или услуг. В этой связи для регистрации цвета в качестве знака требуются убедительные доказательства приобретенной различительной способности исключительно цветом для заявленных товаров или услуг.

Различительной способность, приобретенная путем использования, допускается только при исключительных условиях, в частности, когда количество заявленных товаров и услуг очень ограничено, а соответствующий рынок очень конкретный. То есть регистрация цвета как знака для товаров и услуг возможна для очень узкого круга четко конкретизированных товаров или услуг.

Ознакомиться с постановлением КХС ВС от 20 августа 2024 г. по делу № 910/13105/21 можно по ссылке.

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