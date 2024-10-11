КГС ВС сформулював позицію щодо вирішення питання про реєстрацію торговельної марки, яка складається виключно з одного кольору

Коли на реєстрацію знака подається колір, обов'язковою умовою є з'ясування питання, чи набуло позначення у вигляді кольору розрізняльної здатності при застосуванні до заявлених товарів або послуг.

Касаційний господарський суд у складі ВС сформулював позицію щодо вирішення питання про реєстрацію торговельної марки, яка складається виключно з одного кольору.

Компанія звернулася до НОІВ щодо реєстрації зазначеного нею рожевого кольору як торговельної марки для відповідних послуг 39 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення».

За висновком кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення, та рішенням, прийнятим Апеляційною палатою НОІВ у результаті розгляду заперечення компанії, у реєстрації торговельної марки було відмовлено з тих підстав, що надані матеріали не доводять набуття заявленим до реєстрації кольором як таким розрізняльної здатності стосовно компанії.

Не погоджуючись із цими рішеннями, компанія звернулася до господарського суду про визнання їх недійсними. Місцевий господарський суд своїм рішенням позов задовольнив. Суд апеляційної інстанції вказане рішення скасував та ухвалив постанову, якою відмовив у задоволенні позову.

КГС ВС під час перегляду справи в касаційному порядку, оцінюючи висновки попередніх судових інстанції, які, зокрема, ґрунтувалися на результатах наявних у справі експертиз, зазначив таке.

Коли на реєстрацію знака подається колір, обов'язковою умовою є з'ясування питання, чи набуло позначення у вигляді кольору розрізняльної здатності при застосуванні до заявлених товарів або послуг.

При цьому визначальним критерієм оцінювання є тест на виконання заявленим кольором основної функції знака, що дає змогу споживачеві без будь-якої ймовірності змішування вирізняти з-поміж товарів або послуг одного виробника від товарів або послуг іншого. Споживачі мають однозначно сприймати безпосередньо такий колір (без додаткових графічних і словесних елементів) саме як знак для конкретних товарів або послуг. У зв’язку із цим для реєстрації кольору як знака потрібні переконливі докази набутої розрізняльної здатності виключно кольором для заявлених товарів або послуг.

Розрізняльна здатність, набута шляхом використання, допускається лише за виняткових умов, зокрема коли кількість заявлених товарів і послуг є дуже обмеженою, а відповідний ринок дуже конкретний. Тобто реєстрація кольору як знака для товарів і послуг є можливою для дуже вузького кола чітко конкретизованих товарів або послуг.

Ознайомитись з постановою КГС ВС від 20 серпня 2024 року у справі № 910/13105/21 можна за посиланням.

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