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На Черкащині службовець РТЦК та його спільниця викриті на хабарництві за відстрочки від призову

20:24, 11 жовтня 2024
Посадовець ТЦК Черкащини затриманий за вимагання хабарів у військовозобов'язаних, за що йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
На Черкащині службовець РТЦК та його спільниця викриті на хабарництві за відстрочки від призову
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Поліція Черкащини викрила посадовця районного територіального центру комплектування (РТЦК) та його спільницю, які організували схему хабарництва. Про це повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Зловмисники, скориставшись своїм службовим становищем, пропонували військовозобов’язаним оформити їх на військовий облік і надати відстрочку від призову. За цю «послугу» вони вимагали гроші в обмін на військово-облікові документи та висновок військово-лікарської комісії.

Завдяки співпраці з керівництвом обласного ТЦК, оперативники внутрішньої безпеки спільно зі слідчими поліції Черкащини задокументували злочинну діяльність затриманих. У ході санкціонованих обшуків в службових приміщеннях та за місцем проживання фігурантів були виявлені гроші, чорнові записи та документи третіх осіб.

На основі зібраних доказів триває розслідування, а фігуранти справи можуть бути притягнуті до відповідальності.

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поліція ТЦК

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