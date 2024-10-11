На Львівщині під час збирання грибів чоловік натрапив на мінометну міну, фото

Небезпечною знахідкою виявилась мінометна міна калібру 82 мм часів II Світової війни.

У Львівській області грибник натрапив на небезпечну знахідку під час збирання грибів. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, грибник натрапив на предмет ззовні схожий на застарілий боєприпас. Інцидент стався в лісі поблизу села Ульвівок Червоноградського району.

Як встановили фахівці, небезпечною знахідкою виявилась мінометна міна калібру 82 мм часів II Світової війни.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у полі на Львівщині під час робіт знайшли артилерійський снаряд.

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