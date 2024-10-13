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В Киеве наказали водителя, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки — видео

21:34, 13 октября 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки — видео
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В Печерском районе Киева наказали водителя MG, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и составили на него соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили, что согласно разделу 34 «Дорожная разметка» ПДД Украины, двойная сплошная линия дорожной разметки под номером 1.3 разделяет направления движения на автодорогах, по меньшей мере, двумя полосами движения в каждую сторону. Линию пересекать запрещается.

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