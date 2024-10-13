Во Франковске хирурги прооперировали трехлетнюю девочку, которая проглотила 21 магнит

Врачи извлекли 21 магнит из желудочно-кишечного тракта 3-летней девочки.

Медики Ивано-Франковской областной детской клинической больницы из желудочно-кишечного тракта трехлетней девочки удалили 21 неодимовый магнит. Об этом сообщил Департамент здравоохранения Ивано-Франковской ОГА.

В медучреждение обратилась мать маленькой пациентки с жалобами у дочери на кашель и боль в животе. При обследовании на догоспитальном этапе в желудочно-кишечном тракте маленькой пациентки были обнаружены неодимовые магниты.

«Удаление эндоскопически было невозможно, поэтому провели оперативное вмешательство, во время которого удалили 10 магнитов из толщи задней стенки желудка и еще 11 из начального отдела подвздошной кишки. Из дополнительного анамнеза установлено, что они находились в ЖКТ ребенка больше месяца!», - говорят медики.

Операцию провели без осложнений. Пациентку уже выписали домой.

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