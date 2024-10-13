У Франківську хірурги прооперували трирічну дитину, яка ковтнула 21 магніт

Лікарі витягнули 21 магніт з шлунково-кишкового тракту 3-річної дівчинки.

Медики Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні із шлунково-кишкового тракту трирічної дівчинки видалили 21 неодимовий магніт. Про це повідомив Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА.

У медзаклад звернулася мати маленької пацієнтки зі скаргами у доньки на кашель та біль в животі. При обстеженні на догоспітальному етапі в шлунково-кишковому тракті маленької пацієнтки було виявлено неодимові магніти.

«Видалення ендоскопічно не було можливе, тому провели оперативне втручання, під час якого видалили 10 магнітів з товщі задньої стінки шлунку і ще 11 з початкового відділу здухвинної кишки. З додаткового анамнезу виявлено, що вони знаходились в ШКТ дитини більше місяця!», - кажуть медики.

Операцію провели без ускладнень. Пацієнтку вже виписали додому.

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