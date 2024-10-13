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В Киеве наказали очередных «героев парковки», фото

17:40, 13 октября 2024
На нарушителей ПДД составили соответствующие административные материалы.
В Киеве наказали очередных «героев парковки», фото
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В Киеве правоохранители привлекли к ответственности водителей, которые оставили свои автомобили на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы проводят с нарушителями профилактические беседы по недопущению нарушений ПДД и составляют на них соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили, что за остановку или стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, предусмотрен штраф от 1020 до 1700 гривен.

Ранее сообщалось, что в Киеве в июле оштрафовали более 18 000 «героев парковки».

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Киев

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