Следует ли переходить с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту — разъяснение ПФ

В случае если инвалидность установлена ​​в молодом возрасте, продолжительность дополнительного стажа достаточно велика, поэтому переход на пенсию по возрасту не всегда целесообразно.

Пенсионный фонд объяснил гражданам, следует ли переходить с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту.

Отмечается, что согласно ст. 10 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» человек, имеющий право на разные виды пенсий (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), выбирает один из этих видов пенсии. Вопрос выбора вида пенсии человек решает самостоятельно, как правило, ориентируясь на то, размер какой пенсии выше.

В то же время, на исчисление размеров разных видов пенсии влияют определенные особенности. Так, пенсия по инвалидности II группы назначается в размере 90% пенсии по возрасту. При этом для исчисления такой пенсии по возрасту в страховой стаж засчитывается дополнительный стаж – период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

В случае если инвалидность установлена ​​в молодом возрасте, продолжительность дополнительного стажа достаточно велика, поэтому переход на пенсию по возрасту не всегда целесообразно.

С вопросом перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту следует обращаться тем, кто после назначения пенсии по инвалидности продолжал работать, поскольку если пенсионер продолжал работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа и впервые переходит с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, применяются правила исчисления размера пенсии как для нового назначения пенсии (учитывается средняя заработная плата за три календарных года, предшествующих году обращения за переходом на пенсию по возрасту).

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