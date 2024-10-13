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Чи варто переходити з пенсії по інвалідності на пенсію за віком — роз’яснення ПФ

19:28, 13 жовтня 2024
У разі якщо інвалідність встановлено в молодому віці, тривалість додаткового стажу є досить великою, тому перехід на пенсію за віком не завжди є доцільним.
Чи варто переходити з пенсії по інвалідності на пенсію за віком — роз’яснення ПФ
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Пенсійний фонд пояснив громадянам, чи варто переходити з пенсії по інвалідності на пенсію за віком.

Зазначається, що відповідно до ст. 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» людина, яка має право на різні види пенсій (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), обирає один з цих видів пенсії. Питання вибору виду пенсії людина вирішує самостійно, як правило, орієнтуючись на те, розмір якої пенсії вищий.

Водночас на обчислення розмірів різних видів пенсії впливають певні особливості. Так, пенсія по інвалідності II групи призначається в розмірі 90% пенсії за віком. При цьому для обчислення такої пенсії за віком до страхового стажу зараховується додатковий стаж – період з дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

У разі якщо інвалідність встановлено в молодому віці, тривалість додаткового стажу є досить великою, тому перехід на пенсію за віком не завжди є доцільним.

З питанням переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком варто звертатися тим, хто після призначення пенсії по інвалідності продовжував працювати, оскільки якщо пенсіонер продовжував працювати та набув не менш як 24 місяці страхового стажу і вперше переходить з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, застосовуються правила обчислення розміру пенсії як для нового призначення пенсії (враховується середня заробітна плата за три календарні роки, що передують року звернення за переходом на пенсію за віком).

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Пенсійний фонд

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