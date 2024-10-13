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У Києві покарали чергових «героїв паркування», фото

17:40, 13 жовтня 2024
На порушників ПДР склали відповідні адміністративні матеріали.
У Києві покарали чергових «героїв паркування», фото
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У Києві правоохоронці притягнули до відповідальності водіїв, які залишили свої автівки на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори проводять з порушниками профілактичні бесіди щодо недопущення порушень ПДР та складають на них відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали, що за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, що призначені для осіб з інвалідністю, передбачений штраф від 1020 до 1700 гривень.

Раніше ми писали, що у Києві в липні оштрафували понад 18 000 «героїв паркування».

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Київ

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