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У Києві легковик на пішохідному переході збив хлопця на самокаті — інцидент потрапив на відео

18:52, 13 жовтня 2024
Хлопець на самокаті перетинав пішохідний перехід на Парковій дорозі.
У Києві легковик на пішохідному переході збив хлопця на самокаті — інцидент потрапив на відео
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У Києві сталася ДТП за участі легковика та самокатчика, який перетинав нерегульований пішохідний перехід на Парковій дорозі. Відео інциденту оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

Як видно на відео, хлопець на самокаті різко виїхав з-за автомобіля, який стояв на дорозі біля світлофора.

«Як наслідок — тілесні ушкодження, шпиталізація та подальші слідчі заходи, що допоможуть з’ясувати, хто правий, а хто винен», - написав він.

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ДТП Київ

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