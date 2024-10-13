У Києві легковик на пішохідному переході збив хлопця на самокаті — інцидент потрапив на відео

Хлопець на самокаті перетинав пішохідний перехід на Парковій дорозі.

У Києві сталася ДТП за участі легковика та самокатчика, який перетинав нерегульований пішохідний перехід на Парковій дорозі. Відео інциденту оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

Як видно на відео, хлопець на самокаті різко виїхав з-за автомобіля, який стояв на дорозі біля світлофора.

«Як наслідок — тілесні ушкодження, шпиталізація та подальші слідчі заходи, що допоможуть з’ясувати, хто правий, а хто винен», - написав він.

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