На Київщині перед судом постав чоловік, який побив до смерті та вивіз у ліс знайомого

Зловмисник під час сварки зі своїм знайомим, завдав йому численних ударів по голові.

На Київщині суд виніс вирок 47-річному чоловіку, який побив до смерті та вивіз у ліс знайомого. Про це повідомила поліція Київської області.

Подія трапилася у жовтні минулого року. Зловмисник під час сварки зі своїм знайомим, завдав йому численних ударів по голові. Від отриманих травм, 52-річний потерпілий загинув на місці.

Аби приховати сліди злочину, фігурант поклав тіло до багажного відділення автомобіля та вивіз у ліс. Згодо зловмисника затримали.

Наразі вироком Києво-Святошинським районним судом Київської області зловмисника засуджено до 13 років позбавлення волі.

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