Практика судів
  1. В Україні

На Київщині перед судом постав чоловік, який побив до смерті та вивіз у ліс знайомого

19:48, 13 жовтня 2024
Зловмисник під час сварки зі своїм знайомим, завдав йому численних ударів по голові.
На Київщині перед судом постав чоловік, який побив до смерті та вивіз у ліс знайомого
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині суд виніс вирок 47-річному чоловіку, який побив до смерті та вивіз у ліс знайомого. Про це повідомила поліція Київської області.

Подія трапилася у жовтні минулого року. Зловмисник під час сварки зі своїм знайомим, завдав йому численних ударів по голові. Від отриманих травм, 52-річний потерпілий загинув на місці.  

Аби приховати сліди злочину, фігурант поклав тіло до багажного відділення автомобіля та вивіз у ліс. Згодо зловмисника затримали.

Наразі вироком Києво-Святошинським районним судом Київської області зловмисника засуджено до 13 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Склади злочинів будуть визначатися не лише Кримінальним кодексом – Верховна Рада розгляне зміни

До 30 років позбавлення волі чи довічне, а єдина підстава для звільнення від відповідальності – помилування Президентом – Верховна Рада ухвалить окремий закон про міжнародні злочини, який буде діяти паралельно з Кримінальним кодексом.

Присяжні звинуватили суддю в ухвалені рішення всупереч голосам присяжних та внесенні до Реєстру рішення, яке суд не ухвалював

Детективна історія у Святошинському райсуді столиці, в якій доведеться розбиратися Вищій раді правосуддя.

Прокурор не зможе змінити обвинувачення з кримінального проступку на злочин будь-якої тяжкості під час судового розгляду – прийнято зміни до КПК

Верховна Рада внесла зміни до статті 338 Кримінального процесуального кодексу, яка регулює порядок зміни обвинувачення в суді.

У Верховній Раді та ВККС назвали Громадську раду доброчесності головною загрозою для конкурсу в апеляційні суди

І в парламенті, і в Комісії сумніваються, що Рада доброчесності здатна ефективно виконувати свої повноваження.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду