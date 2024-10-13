На Киевщине перед судом предстал мужчина, который избил до смерти и вывез в лес знакомого

Злоумышленник во время ссоры со своим знакомым нанес ему многочисленные удары по голове.

В Киевской области суд вынес приговор 47-летнему мужчине, который избил до смерти и вывез в лес знакомого. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Событие произошло в октябре прошлого года. Злоумышленник во время ссоры со своим знакомым нанес ему многочисленные удары по голове. От полученных травм 52-летний потерпевший погиб на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, фигурант положил тело в багажное отделение автомобиля и вывез в лес. Позже злоумышленника задержали.

В настоящее время приговором Киево-Святошинским районным судом Киевской области злоумышленник приговорен к 13 годам лишения свободы.

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