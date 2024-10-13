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В ТЦК объяснили, как инструктору ВСУ получить дополнительное денежное вознаграждение

20:04, 13 октября 2024
Дополнительное вознаграждение выплачивается независимо от количества занятий, которые провел руководящий и инструкторско-преподавательский состав за время подготовки персонала.
В ТЦК объяснили, как инструктору ВСУ получить дополнительное денежное вознаграждение
Фото: armyinform.com.ua
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Харьковский ОТЦК и СП разъяснил вопросы денежного вознаграждения для инструкторов ВСУ.

На період дії воєнного стану інструктори навчальних центрів ЗСУ отримують додаткову винагороду. 

Військовослужбовцям керівного та інструкторсько-викладацького складу навчальних військових частин (навчальних центрів, навчальних військових частин, навчальних підрозділів, шкіл підготовки) виплата додаткової винагороди встановлена у розмірі від 15 000 до 30 000 гривень.

Перелік конкретних навчальних військових частин та посад керівного та інструкторсько-викладацького складу, яким виплачується додаткова винагорода, визначений рішенням Міністра оборони України.

Умови:

Виплата зазначеної винагороди здійснюються військовослужбовцям, які залучені до проведення підготовки та навчання персоналу, з дня початку проведення підготовки в навчальних військових частинах до дня її завершення.

Додаткова винагорода виплачується незалежно від кількості занять, які провів керівний та інструкторсько-викладацький склад за час здійснення підготовки персоналу.

Нараховується виплата і військовослужбовцям, які допущені до тимчасового виконання обов’язків за посадами інструкторів. А також і тим, хто прибув у відрядження до навчальних центрів для підготовки та навчання особового складу.

Як оформлюється

Керівному та інструкторсько-викладацькому складу виплата здійснюється на підставі наказу командира військової частини, а командирам частин — наказом вищого командира за підпорядкованістю.

Підготовку проєктів наказів про залучення інструкторів до підготовки та виплату додаткової винагороди здійснюють на підставі рапортів командирів підрозділів про дні фактичного виконання ними заходів з підготовки персоналу.

Також вимагають звітні документи щодо проведення підготовки.

Як повідомили в Департаменті соціального забезпечення Міністерства оборони України, до звітних документів належать:

- розпорядження на здійснення підготовки;

- наказ командира навчальної військової частини про організацію проведення підготовки;

- розклади занять;

- журнали обліку бойової підготовки;

- план-конспект проведення занять;

- відомість визначення індивідуальної оцінки та обліку результатів виконання вправ стрільб (водіння);

- оціночна відомість виконання нормативів з предметів навчання.

Хто не отримає винагороду

Виплату не отримають військовослужбовці:

а) які тимчасово вибули з військової частини зі збереженням посад за місцем служби:

у відпустку зі збереженням грошового забезпечення;

за період звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою, перебуванням на лікуванні в лікарняних закладах та у відпустці за станом здоров’я;

у службове відрядження, виконання завдань у якому не пов’язане з підготовкою та навчанням особового складу (підрозділів);

б) у разі якщо особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу, не мають відповідного рівня підготовки сержантського (старшинського) та інструкторського складу.

в) у таких випадках:

- самовільно залишили військові частини, місця служби (дезертирували);

- усунені від виконання службових обов’язків, відсторонені від виконання службових повноважень або відсторонені від посади;

- вживали алкогольні напої (наркотичні або психотропні речовини) на території військової частини як у службовий, так і в позаслужбовий час. Прибували на службу та/або виконували обов’язки військової служби в стані алкогольного (наркотичного) сп’яніння;

- відбувають покарання на гауптвахті;

- вчинили інші дії (бездіяльність), за які судом ухвалено рішення про притягнення до відповідальності за вчинення кримінального, військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

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ТЦК

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