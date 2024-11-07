В Одессе неизвестные посреди улицы затолкали девушку в авто, видео

На данный момент судьба девушки неизвестна.

В Одессе неизвестные мужчины посреди улицы затолкали девушку в машину. Соответствующее видео публикуют местные Телеграм-каналы.

Пока официально реакции полиции нет и подробности неизвестны, но каналы пишут, что мужчин ищут правоохранители. Судьба девушки тоже пока неизвестна.

На опубликованном видео видно, как в темное время суток мужчины подошли и затолкали молодую женщину в автомобиль.

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