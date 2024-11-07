Практика судов
  1. В мире

В Германии распалась правительственная коалиция

07:37, 7 ноября 2024
Олаф Шольц уволил министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, возглавляющего Свободную демократическую партию, являющуюся одним из членов «светофорной» правительственной коалиции.
В Германии распалась правительственная коалиция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как мы писали, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение уволить министра финансов Кристиана Линднера, который является лидером Свободной демократической партии, что ознаменовало распад "светофорной" коалиции.

По данным газеты Welt, решению об отставке главы Минфина предшествовала встреча глав трех партий коалиции Германии – Социал-демократической партии, Партии зеленых вицеканцлера Роберта Габека и Свободной демократической партии. Они собрались, чтобы обсудить экономическую политику.

В частности, речь шла о том, как закрыть миллиардную дыру в бюджете на 2025 год и вернуть в норму немецкую экономику.

Как пишет СМИ, Линднер на заседании коалиционного комитета предложил провести досрочные выборы в начале 2025 года. При этом он соглашался на принятие дополнительного бюджета на 2024 год и обещал остаться в составе переходного правительства до проведения выборов и формирования нового правительства. Но Шольц отверг это предложение.

Во время пресс-конференции Шольц объяснил, что Линднер "слишком часто нарушал его доверие" и интересовался лишь протекционизмом и выживанием собственной партии.

Впоследствии канцлер подтвердил распад коалиции. Он добавил, что, учитывая ситуацию, инициирует голосование за вотум доверия своему правительству на 15 января 2025 года. Если он не получит поддержки депутатов Бундестага, до конца марта пройдут новые выборы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия Олаф Шольц

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья наговорил лишнего в судебном заседании в адрес обвиняемого, но даже публичное раскаяние не спасло судью от проблем

Эмоции довели судью Жашковского райсуда Романа Шимчика до представления об увольнении с должности.

Верховный Суд пояснил, что является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием

Апелляционный суд отклонил доводы о том, что невозмещение ущерба потерпевшему препятствует освобождению обвиняемого от уголовной ответственности, но Верховный Суд решил иначе.

Ирина Верещук сообщила о демонтаже старой системы МСЭК и одобрении законопроекта

Демонтаж, по ее словам, среди прочего заключается в одобрении профильным комитетом парламента законопроекта о реформе МСЭК.

Виктор Орбан 7 ноября будет принимать саммит с 45 главами государств и правительств, где может выступить Дональд Трамп

Виктор Орбан после победы Трампа отметил, что также планируется обсудить новую европейскую стратегию для Украины.

У Дональда Трампа есть 75 дней на формирование новой команды – кем может стать Илон Маск

У Дональда Трампа есть 75-дневный переходный период, чтобы сформировать свою команду ко дню инаугурации 20 января

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва