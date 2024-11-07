В Германии распалась правительственная коалиция

Олаф Шольц уволил министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, возглавляющего Свободную демократическую партию, являющуюся одним из членов «светофорной» правительственной коалиции.

Как мы писали, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение уволить министра финансов Кристиана Линднера, который является лидером Свободной демократической партии, что ознаменовало распад "светофорной" коалиции.

По данным газеты Welt, решению об отставке главы Минфина предшествовала встреча глав трех партий коалиции Германии – Социал-демократической партии, Партии зеленых вицеканцлера Роберта Габека и Свободной демократической партии. Они собрались, чтобы обсудить экономическую политику.

В частности, речь шла о том, как закрыть миллиардную дыру в бюджете на 2025 год и вернуть в норму немецкую экономику.

Как пишет СМИ, Линднер на заседании коалиционного комитета предложил провести досрочные выборы в начале 2025 года. При этом он соглашался на принятие дополнительного бюджета на 2024 год и обещал остаться в составе переходного правительства до проведения выборов и формирования нового правительства. Но Шольц отверг это предложение.

Во время пресс-конференции Шольц объяснил, что Линднер "слишком часто нарушал его доверие" и интересовался лишь протекционизмом и выживанием собственной партии.

Впоследствии канцлер подтвердил распад коалиции. Он добавил, что, учитывая ситуацию, инициирует голосование за вотум доверия своему правительству на 15 января 2025 года. Если он не получит поддержки депутатов Бундестага, до конца марта пройдут новые выборы.

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