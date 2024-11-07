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У Німеччині розпалася урядова коаліція

07:37, 7 листопада 2024
Олаф Шольц звільнив міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера, який очолює Вільну демократичну партію, яка є одним із членів «світлофорної» урядової коаліції.
У Німеччині розпалася урядова коаліція
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Як ми писали, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є лідером Вільної демократичної партії, що ознаменувало розпад "світлофорної" коаліції. 

За даними газети Welt, рішенню про відставку глави Мінфіну передувала зустріч очільників трьох партій коаліції Німеччини – Соціал-демократичної партії, Партії зелених віцеканцлера Роберта Габека та Вільної демократичної партії. Вони зібралися, щоб обговорити економічну політику.

Зокрема, йшлося про те, як закрити мільярдну дірку в бюджеті на 2025 рік і повернути до норми німецьку економіку.

Як пишуть ЗМІ, Лінднер на засіданні коаліційного комітету запропонував провести дострокові вибори на початку 2025 року. За такої умови він погоджувався на ухвалення додаткового бюджету на 2024 рік і обіцяв залишитися в складі перехідного уряду до проведення виборів і формування нового уряду. Але Шольц відкинув цю  пропозицію. 

Під час пресконференції Шольц пояснив, що Лінднер "занадто часто порушував його довіру" та цікавився лише протекціонізмом і виживанням власної партії.

Згодом канцлер підтвердив розпад коаліції. Він додав, що з огляду на ситуацію ініціює голосування за вотум довіри своєму уряду на 15 січня 2025 року. Якщо він не отримає підтримки депутатів Бундестагу, до кінця березня відбудуться нові вибори.

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Німеччина Олаф Шольц

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