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Майбутній єврокомісар з оборони заявив про мету підготувати ЄС до війни з рф

07:24, 7 листопада 2024
Кандидат на пост єврокомісара з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що найкраща інвестиція в оборону ЄС – це інвестиції до армії України.
Майбутній єврокомісар з оборони заявив про мету підготувати ЄС до війни з рф
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Новий склад Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляйєн має намір готувати Євросоюз до війни з рф і до "найнепередбачуваніших військових сценаріїв". Про це заявив кандидат на пост єврокомісара з питань оборони Андрюс Кубілюс під час слухань у Європарламенті.

"Оборона - один з головних пріоритетів нової комісії. Я повинен підготувати Євросоюз до непередбачених ситуацій, це означає, до агресії з боку росії", - заявив він.

Кубілюс наголосив, що працюватиме над максимально швидкою мілітаризацією Євросоюзу, підвищенням військових витрат та ефективності військової індустрії, а також над створенням єдиного оборонного ринку Євросоюзу, що означає передачу контролю над європейським військово-промисловим комплексом Єврокомісії.

Він також висловив думку, що найкраща інвестиція в оборону ЄС – це інвестиції в армію України.

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рф ЄС

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