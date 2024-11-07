Будущий еврокомиссар по обороне заявил о цели подготовить ЕС к войне с рф

Кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что лучшая инвестиция в оборону ЕС - это инвестиции в армию Украины.

Новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен намерен готовить Евросоюз к войне с рф и к "самым непредвиденным военным сценариям". Об этом заявил кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте.

"Оборона - один из главных приоритетов новой комиссии. Я должен подготовить Евросоюз к самым непредвиденным ситуациям, это значит, к агрессии со стороны рф", - заявил он.

Кубилюс подчеркнул, что будет работать над максимально быстрой милитаризацией Евросоюза, повышением военных расходов и эффективности военной индустрии, а также над созданием единого оборонного рынка Евросоюза, что означает передачу контроля над европейским военно-промышленным комплексом Еврокомиссии.

Он также высказал мнение, что лучшая инвестиция в оборону ЕС - это инвестиции в армию Украины.

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