В Днепропетровской области за дезертирство и колаборанство будут судить экс-пограничника

Находясь на временно оккупированной территории, пограничник поддержал оккупационную власть и начал сотрудничество с государством-агрессором рф.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего пограничной службы. Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Отмечается, что солдат 24 марта 2022 самовольно покинул место службы, а именно район выполнения задачи отдела пограничной службы в Северодонецком районе Луганской области.

Находясь на временно оккупированной территории, пограничник поддержал оккупационную власть и начал сотрудничество с государством-агрессором рф. Он добровольно согласился с предложением, занял должность «инспектора» и начал «службу» в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории Украины, а именно в подразделении «отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел рф «Старобельский».

В прокуратуре добавили, что экс-пограничнику инкриминируют дезертирство, совершенное в условиях военного положения и добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 4 ст. 408, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

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