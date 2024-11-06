В Ровно мошенники присваивали деньги людей под видом выплат помощи

30-летний житель Ровно был участником фишинговой мошеннической схемы, за что ему грозит до 8 лет тюрьмы.

В Ровно направили в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего мужчины, который вместе с группой лиц организовал мошенническую схему для завладения денежными средствами граждан. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что летом 2023 года организаторы мошеннической схемы разместили в социальных сетях предложения по оформлению материальной помощи от международных организаций. Потерпевшие, желая получить эти средства, подверглись манипуляциям: они переходили по фишинговым ссылкам и вводили реквизиты своих банковских карт.

Сообщник обвиняемого, получив банковские реквизиты потерпевших, передавал их фигуранту, который в свою очередь снимал деньги с карточек в магазинах и банкоматах.

Мужчине угрожает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

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