У Рівному шахраї привласнювали гроші людей під видом виплат допомоги

30-річний житель Рівного був учасником фішингової шахрайської схеми, за що йому загрожує до 8 років за ґратами.

У Рівному скерували до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного чоловіка, який разом з групою осіб організував шахрайську схему для заволодіння грошовими коштами громадян. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що влітку 2023 року організатори шахрайської схеми розмістили в соціальних мережах пропозиції щодо оформлення матеріальної допомоги від міжнародних організацій. Потерпілі, бажаючи отримати ці кошти, зазнали маніпуляцій: вони переходили за фішинговими посиланнями та вводили реквізити своїх банківських карток.

Згодом спільник обвинуваченого, отримавши банківські реквізити потерпілих, передавав йх фігуранту, який у свою чергу знімав гроші з карток у магазинах і банкоматах.

Чоловіку загрозує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

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