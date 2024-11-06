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КСУ розглядає справу щодо гарантій для працівників призваних або прийнятих на військову службу на особливий період

15:44, 6 листопада 2024
На думку заявниці, оспорюване положення Закону звужує зміст та обсяг існуючих прав і свобод, зокрема право на працю, а також порушує принцип верховенства права та гарантії, передбачені для громадян, які перебувають на службі у ЗСУ.
КСУ розглядає справу щодо гарантій для працівників призваних або прийнятих на військову службу на особливий період
Фото: ccu.gov.ua
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Перший сенат КСУ 6 листопада на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою Ільюшонок Олени Юріївни. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Петро Філюк поінформував, що заявниця звернулася до Суду із клопотанням перевірити на відповідність статті 8, частині п’ятої статті 17, частині третій статті 22, частині першій статті 43 Конституції України підпункт 17 пункту 1 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 1 липня 2022 року № 2352-ІХ (далі – Закон), яким внесено зміни до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс), а саме: слова «зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток» замінено словами «зберігаються місце роботи і посада».

На думку заявниці, оспорюване положення Закону звужує зміст та обсяг існуючих прав і свобод, зокрема право на працю, а також порушує принцип верховенства права та гарантії, передбачені для громадян, які перебувають на службі у Збройних Силах України.

Суддя-доповідач також повідомив, що на розгляді Великої палати Суду є справа за конституційними скаргами Віктора Сороки, Романа Карпенка, Юрія Прокопенка, Едуарда Дудкевича, Олександра Романенка з тим самим предметом конституційного провадження.

Участь у пленарному засіданні взяла суб’єкт права на конституційну скаргу Олена Ільюшонок, яка надала відповіді на низку уточнюючих запитань суддів.

Суд дослідив матеріали цієї справи. Її розгляд Суд продовжить у закритій частині пленарного засідання.

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