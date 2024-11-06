Курс євро до долара падає на тлі новин про перемогу Дональда Трампа

В Україні також спостерігається зниження курсу євро до долара.

Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США. Після підрахунку голосів у більшості штатів він отримав голоси щонайменше 277 виборників, тоді як кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс - 224 голосів.

На фоні новин про перемогу Дональда Трампа спостерігається падіння курсу євро до долара. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, курс євро до долара наразі становить 1,0704.

Додамо, що в Україні також спостерігається зниження курсу євро до долара. Наразі курс складає 45 грн за євро, хоча тиждень тому він був 45,6 грн.

Ми розповідали, як ринки реагують на перемогу Трампа на виборах президента США.

Також повідомлялось, що цьогорічні вибори президента стали найдорожчими в історії США і обійшлися в рекордні $3,5 млрд.

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