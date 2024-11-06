Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

Курс євро до долара падає на тлі новин про перемогу Дональда Трампа

15:41, 6 листопада 2024
В Україні також спостерігається зниження курсу євро до долара.
Курс євро до долара падає на тлі новин про перемогу Дональда Трампа
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США. Після підрахунку голосів у більшості штатів він отримав голоси щонайменше 277 виборників, тоді як кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс - 224 голосів. 

На фоні новин про перемогу Дональда Трампа спостерігається падіння курсу євро до долара. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, курс євро до долара наразі становить 1,0704.

Додамо, що в Україні також спостерігається зниження курсу євро до долара. Наразі курс складає 45 грн за євро, хоча тиждень тому він був 45,6 грн.

Ми розповідали, як ринки реагують на перемогу Трампа на виборах президента США.

Також повідомлялось, що цьогорічні вибори президента стали найдорожчими в історії США і обійшлися в рекордні $3,5 млрд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США вибори Дональд Трамп долар євро

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Період з часу прийняття прокурором постанови про закриття кримінального провадження, де було повідомлено про підозру, до моменту її скасування прокурором вищого рівня не зараховується до строку досудового розслідування – Верховний Суд

Прокурори вищого рівня наділені повноваженнями скасувати постанову прокурора нижчого рівня про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру, у межах строків досудового розслідування, передбачених ст. 219 КПК – Верховний Суд.

Орендував авто, відключав GPS і в подальшому продавав – Верховний Суд висловився щодо складу злочину про незаконне заволодіння авто шляхом обману

Засуджений особисто підписував підроблені довіреності, з метою оформлення передоручення звертався до приватних нотаріусів з підробленими документами, під час оформлення договору-продажу представлявся як представник власника авто, шукав можливості відключити на орендованих авто систему GPS-моніторингу.

Нацбанк зможе набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення – підписано закон

Президент підписав зміни до Земельного кодексу, за якими право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися Національним банком України у порядку звернення стягнення на них як на предмет застави.

Навіть без технічних проблем IQ – тест успішно склала б лише невелика група кандидатів в апеляції – ВККС

Отримані під час тестування на когнітивні здібності результати у ВККС назвали «катастрофічними».

Банки будуть попереджати громадян про заходи реагування у разі надходження від Нацполіції даних, що платіжна операція містить ознаки злочину

Президент підписав зміни до закону про порядок надання платіжних послуг громадянам.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Куйбишевського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді