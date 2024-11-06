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Курс евро к доллару падает на фоне новостей о победе Дональда Трампа

15:41, 6 ноября 2024
В Украине также наблюдается понижение курса евро к доллару.
Курс евро к доллару падает на фоне новостей о победе Дональда Трампа
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Как известно, медиа официально объявили Дональда Трампа новым президентом США. После подсчета голосов в большинстве штатов он получил голоса не менее 277 избирателей, тогда как кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 224 голоса.

На фоне новостей о победе Дональда Трампа наблюдается падение курса евро по отношению к доллару. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, курс евро по отношению к доллару сейчас составляет 1,0704.

Добавим, что в Украине также наблюдается понижение курса евро к доллару. Пока курс составляет 45 грн за евро, хотя неделю назад он был 45,6 грн.

Мы рассказывали, как рынки реагируют на победу Трампа на выборах президента США.

Также сообщалось, что выборы президента стали самыми дорогими в истории США и обошлись в рекордные $3,5 млрд.

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США выборы Дональд Трамп доллар евро

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