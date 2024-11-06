Нацбанк сможет приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения – подписан закон

Президент подписал изменения в Земельный кодекс, согласно которым право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения может также приобретаться Национальным банком Украины в порядке обращения взыскания на них как на предмет залога.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг (законопроект 11043).

Он предусматривает, среди прочего, изменения в Земельный кодекс, которыми Нацбанку разрешается приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Так, в новой редакции норма статьи 130 Земельного кодекса будет предусматривать, что право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения может также приобретаться банками, Национальным банком Украины только в порядке обращения взыскания на них как предмет залога. Такие земельные участки должны быть отчуждены банками на земельных торгах в течение двух лет со дня обретения права собственности.

Национальный банк Украины осуществляет отчуждение земельных участков сельскохозяйственного назначения, приобретенных в собственность в счет погашения долга по кредитам, предоставленным банкам для поддержания ликвидности, согласно Закону «О Национальном банке Украины».

Кроме того, прилагается исключение к ч. 7 ст. 130 ЗК, которая предусматривает, что продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности запрещается.

Так, эти требования не будут распространяться на случаи отчуждения Национальным банком Украины земельных участков сельскохозяйственного назначения, приобретенных в собственность в счет погашения долга по кредитам, предоставленным банкам для поддержания ликвидности, согласно Закону о Нацбанке.

Напомним, ко второму чтению в законопроект также предлагалось ввести нормы по порядку раскрытия банковской тайны по запросу полиции, но данные поправки были поставлены на подтверждение и в конце концов не поддержаны залом.

Наконец, в законе осталась лишь норма о том, что банки будут предупреждать граждан о мерах реагирования в случае поступления от Нацполиции данных, что платежная операция содержит признаки преступления.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.