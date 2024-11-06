Нацбанк сможет приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения – подписан закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг (законопроект 11043).
Он предусматривает, среди прочего, изменения в Земельный кодекс, которыми Нацбанку разрешается приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения.
Так, в новой редакции норма статьи 130 Земельного кодекса будет предусматривать, что право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения может также приобретаться банками, Национальным банком Украины только в порядке обращения взыскания на них как предмет залога. Такие земельные участки должны быть отчуждены банками на земельных торгах в течение двух лет со дня обретения права собственности.
Национальный банк Украины осуществляет отчуждение земельных участков сельскохозяйственного назначения, приобретенных в собственность в счет погашения долга по кредитам, предоставленным банкам для поддержания ликвидности, согласно Закону «О Национальном банке Украины».
Кроме того, прилагается исключение к ч. 7 ст. 130 ЗК, которая предусматривает, что продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности запрещается.
Так, эти требования не будут распространяться на случаи отчуждения Национальным банком Украины земельных участков сельскохозяйственного назначения, приобретенных в собственность в счет погашения долга по кредитам, предоставленным банкам для поддержания ликвидности, согласно Закону о Нацбанке.
Напомним, ко второму чтению в законопроект также предлагалось ввести нормы по порядку раскрытия банковской тайны по запросу полиции, но данные поправки были поставлены на подтверждение и в конце концов не поддержаны залом.
Наконец, в законе осталась лишь норма о том, что банки будут предупреждать граждан о мерах реагирования в случае поступления от Нацполиции данных, что платежная операция содержит признаки преступления.
Автор: Наталя Мамченко
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