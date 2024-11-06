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Нацбанк зможе набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення – підписано закон

15:25, 6 листопада 2024
Президент підписав зміни до Земельного кодексу, за якими право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися Національним банком України у порядку звернення стягнення на них як на предмет застави.
Нацбанк зможе набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення – підписано закон
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Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення функцій Нацбанку з державного регулювання ринків фінансових послуг (законопроект 11043).

Він передбачає, серед іншого, зміни до Земельного кодексу, якими Нацбанку дозволяється набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Так, у новій редакції норма статті 130 Земельного кодексу буде передбачати, що право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися банками, Національним банком України лише в порядку звернення стягнення на них як на предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності.

Національний банк України здійснює відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, набутих у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам для підтримки ліквідності, відповідно до Закону «Про Національний банк України».

Крім того, додається виключення до ч. 7 ст. 130 ЗК, яка нині передбачає, що продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності забороняється.

Так, ці вимоги не будуть поширюватися на випадки відчуження Національним банком України земельних ділянок сільськогосподарського призначення, набутих у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам для підтримки ліквідності, відповідно до Закону про Нацбанк.

Нагадаємо, до другого читання до законопроекту також пропонувалося ввести норми стосовно порядку розкриття банківської таємниці за запитом поліції, але дані поправки були поставлені на підтвердження і врешті не підтримані залом.

Врешті у законі залишилася лише норма про те, що банки будуть попереджати громадян про заходи реагування у разі надходження від Нацполіції даних, що платіжна операція містить ознаки злочину.

Автор: Наталя Мамченко

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Нацбанк зможе набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення – підписано закон

Президент підписав зміни до Земельного кодексу, за якими право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися Національним банком України у порядку звернення стягнення на них як на предмет застави.

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