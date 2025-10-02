Удар по енергетиці, фінансах та торгівлі – ЄС готує нові санкції проти РФ

За словами фон дер Ляєн, 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде найсуворішим.

Фото: AP

ЄС планує запровадити більш суворі обмеження проти Росії, які стосуватимуться енергетики, фінансових послуг і торгівлі, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За підсумками неформального саміту ЄС у Копенгагені вона заявила, що настав час посилити тиск на Росію. Фон дер Ляєн зазначила, що 19-й пакет санкцій, який зараз обговорюється, відходить від поетапного підходу та передбачає значно жорсткіші заходи в цих трьох ключових секторах.

«Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а пропонуємо значно жорсткіші заходи щодо енергетики, фінансових послуг і торгівлі», – зазначила фон дер Ляєн.

