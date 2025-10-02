Удар по энергетике, финансам и торговле – ЕС готовит новые санкции против РФ

По словам фон дер Ляйен, 19-й пакет санкций ЕС против России будет самым суровым.

Фото: AP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ЕС планирует ввести более строгие ограничения против России, которые коснутся энергетики, финансовых услуг и торговли, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По итогам неформального саммита ЕС в Копенгагене она заявила, что пришло время усилить давление на Россию. Фон дер Ляйен отметила, что 19-й пакет санкций, который сейчас обсуждается, отходит от поэтапного подхода и предусматривает значительно более жесткие меры в этих трех ключевых секторах.

«Мы больше не предлагаем поэтапные санкции, а предлагаем значительно более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли», — отметила фон дер Ляйен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.