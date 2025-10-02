2 жовтня – яке сьогодні свято та головні події

2 жовтня відзначають Міжнародний день боротьби проти насилля.

2 жовтня світ відзначає Міжнародний день боротьби проти насилля, Міжнародний день соціального педагога, Всесвітній день без алкоголю, Всесвітній день сільськогосподарських тварин, Всесвітній день повітряної кульки, Всесвітній день гри та День аудіофіла.

Цього дня виповнюється 35 років Революції на граніті (2–17 жовтня 1990 року), коли студенти в Києві розпочали масову акцію громадянської непокори на площі Жовтневої революції (нині Майдан Незалежності), виступаючи за національні інтереси України. Православна церква вшановує священномученика Кипріяна.

Також 2 жовтня пов’язане з історичними подіями:

у 1738 році в Переяславі відкрито Переяславський колегіум,

у 1836 році Чарлз Дарвін повернувся з подорожі на «Біґлі», що вплинула на його теорію еволюції,

у 1870 році Рим став столицею Італії,

у 1918 році гетьман Павло Скоропадський розпочав формування української гвардії,

у 1997 році підписано Амстердамський договір.

