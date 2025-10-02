2 жовтня – яке сьогодні свято та головні події

2 жовтня світ відзначає Міжнародний день боротьби проти насилля, Міжнародний день соціального педагога, Всесвітній день без алкоголю, Всесвітній день сільськогосподарських тварин, Всесвітній день повітряної кульки, Всесвітній день гри та День аудіофіла.
Цього дня виповнюється 35 років Революції на граніті (2–17 жовтня 1990 року), коли студенти в Києві розпочали масову акцію громадянської непокори на площі Жовтневої революції (нині Майдан Незалежності), виступаючи за національні інтереси України. Православна церква вшановує священномученика Кипріяна.
Також 2 жовтня пов’язане з історичними подіями:
