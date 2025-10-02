2 октября – какой сегодня праздник и главные события

2 октября мир отмечает Международный день борьбы против насилия, Международный день социального педагога, Всемирный день без алкоголя, Всемирный день сельскохозяйственных животных, Всемирный день воздушного шарика, Всемирный день игры и День аудиофила.
В этот день исполняется 35 лет Революции на граните (2–17 октября 1990 года), когда студенты в Киеве начали массовую акцию гражданского неповиновения на площади Октябрьской революции (ныне Майдан Независимости), выступая за национальные интересы Украины. Православная церковь чтит священномученика Киприана.
Также 2 октября связано с историческими событиями:
