2 октября – какой сегодня праздник и главные события

09:39, 2 октября 2025
2 октября отмечают Международный день борьбы против насилия.
Фото: objectiv.tv
2 октября мир отмечает Международный день борьбы против насилия, Международный день социального педагога, Всемирный день без алкоголя, Всемирный день сельскохозяйственных животных, Всемирный день воздушного шарика, Всемирный день игры и День аудиофила.

В этот день исполняется 35 лет Революции на граните (2–17 октября 1990 года), когда студенты в Киеве начали массовую акцию гражданского неповиновения на площади Октябрьской революции (ныне Майдан Независимости), выступая за национальные интересы Украины. Православная церковь чтит священномученика Киприана.

Также 2 октября связано с историческими событиями:

  • в 1738 году в Переяславе открыт Переяславский коллегиум,
  • в 1836 году Чарльз Дарвин вернулся из путешествия на «Бигле», которое повлияло на его теорию эволюции,
  • в 1870 году Рим стал столицей Италии,
  • в 1918 году гетман Павел Скоропадский начал формирование украинской гвардии,
  • в 1997 году подписан Амстердамский договор.

