Верховний Суд пояснив, чи виключається участь судді ВАКС у розгляді, якщо він входив до колегії при затвердженні угоди про визнання винуватості в іншому провадженні

10:25, 2 жовтня 2025
Верховний Суд вказав, що КПК не виключає участь судді ВАКС у розгляді кримінального провадження, якщо він брав участь під час затвердження угоди про визнання винуватості в іншому кримінальному провадженні щодо цієї ж особи.
Правила, які виключають участь судді у розгляді кримінального провадження щодо особи, регламентовано статтями 75, 76 КПК, однак ці статті не виключають участь судді у розгляді кримінального провадження, якщо він входив до складу колегії суддів під час постановлення вироку про затвердження угоди про визнання винуватості в іншому кримінальному провадженні щодо цієї ж особи. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 12 серпня 2025 року по справі №991/1710/22.

Так, суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 – ч. 2 ст. 15 – ч. 4 ст. 369 КК.

У касаційній скарзі сторона захисту вважає, що суддя був упередженим, оскільки входив до складу колегії суддів Вищого антикорупційного суду, яка ухвалила вирок, яким затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором та особою.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

ККС ВС вказав, що правила, які виключають участь судді у розгляді того чи іншого кримінального провадження регламентовано статтями 75, 76 КПК, однак ці статті не виключають участь судді у розгляді кримінального провадження, якщо він брав участь під час постановлення вироку про затвердження угоди про визнання винуватості в іншому кримінальному провадженні.

Стороні захисту було відомо про затвердження угоди про визнання винуватості із особою, але вона не мала сумнівів у неупередженості колегії суддів, яка розглядала кримінальне провадження. Лише після ухвалення обвинувального вироку захист висловив аргумент про неможливість судді брати участь у кримінальному провадженні.

Автор: Наталя Мамченко

