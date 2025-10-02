Верховный Суд объяснил, исключается ли участие судьи ВАКС в рассмотрении, если он входил в коллегию при утверждении соглашения о признании виновности в другом производстве

Верховный Суд указал, что УПК не исключает участие судьи ВАКС в рассмотрении уголовного производства, если он принимал участие при утверждении соглашения о признании виновности в другом уголовном производстве в отношении этого же лица.

Правила, исключающие участие судьи в рассмотрении уголовного производства в отношении лица, регламентированы статьями 75, 76 УПК, однако эти статьи не исключают участие судьи в рассмотрении уголовного производства, если он входил в состав коллегии судей при вынесении приговора об утверждении соглашения о признании виновности в другом уголовном производстве в отношении этого же лица. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 12 августа 2025 года по делу №991/1710/22.

Так, суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 – ч. 2 ст. 15 – ч. 4 ст. 369 УК.

В кассационной жалобе сторона защиты считает, что судья был предвзятым, поскольку входил в состав коллегии судей Высшего антикоррупционного суда, которая вынесла приговор, утвердивший соглашение о признании виновности между прокурором и лицом.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

КУС ВС указал, что правила, которые исключают участие судьи в рассмотрении того или иного уголовного производства, регламентированы статьями 75, 76 УПК, однако эти статьи не исключают участие судьи в рассмотрении уголовного производства, если он принимал участие при вынесении приговора об утверждении соглашения о признании виновности в другом уголовном производстве.

Стороне защиты было известно об утверждении соглашения о признании виновности с лицом, но она не сомневалась в беспристрастности коллегии судей, которая рассматривала уголовное производство. Только после вынесения обвинительного приговора защита выдвинула аргумент о невозможности судьи участвовать в уголовном производстве.

Автор: Наталя Мамченко

