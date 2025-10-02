Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Верховный Суд объяснил, исключается ли участие судьи ВАКС в рассмотрении, если он входил в коллегию при утверждении соглашения о признании виновности в другом производстве

10:25, 2 октября 2025
Верховный Суд указал, что УПК не исключает участие судьи ВАКС в рассмотрении уголовного производства, если он принимал участие при утверждении соглашения о признании виновности в другом уголовном производстве в отношении этого же лица.
Верховный Суд объяснил, исключается ли участие судьи ВАКС в рассмотрении, если он входил в коллегию при утверждении соглашения о признании виновности в другом производстве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правила, исключающие участие судьи в рассмотрении уголовного производства в отношении лица, регламентированы статьями 75, 76 УПК, однако эти статьи не исключают участие судьи в рассмотрении уголовного производства, если он входил в состав коллегии судей при вынесении приговора об утверждении соглашения о признании виновности в другом уголовном производстве в отношении этого же лица. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 12 августа 2025 года по делу №991/1710/22.

Так, суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 – ч. 2 ст. 15 – ч. 4 ст. 369 УК.

В кассационной жалобе сторона защиты считает, что судья был предвзятым, поскольку входил в состав коллегии судей Высшего антикоррупционного суда, которая вынесла приговор, утвердивший соглашение о признании виновности между прокурором и лицом.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

КУС ВС указал, что правила, которые исключают участие судьи в рассмотрении того или иного уголовного производства, регламентированы статьями 75, 76 УПК, однако эти статьи не исключают участие судьи в рассмотрении уголовного производства, если он принимал участие при вынесении приговора об утверждении соглашения о признании виновности в другом уголовном производстве.

Стороне защиты было известно об утверждении соглашения о признании виновности с лицом, но она не сомневалась в беспристрастности коллегии судей, которая рассматривала уголовное производство. Только после вынесения обвинительного приговора защита выдвинула аргумент о невозможности судьи участвовать в уголовном производстве.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд УПК ВАКС судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На содержание резервных копий украинских государственных реестров за рубежом в 2026 году пока что нет денег – Минюст

Иностранные партнеры профинансируют содержание копий реестров за границей только до конца 2025 года.

Верховный Суд объяснил, исключается ли участие судьи ВАКС в рассмотрении, если он входил в коллегию при утверждении соглашения о признании виновности в другом производстве

Верховный Суд указал, что УПК не исключает участие судьи ВАКС в рассмотрении уголовного производства, если он принимал участие при утверждении соглашения о признании виновности в другом уголовном производстве в отношении этого же лица.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о кредитной истории, который предусматривает механизм «самозапрета» на получение кредитов

Среди новшеств – введение механизма «самозапрета» на получение кредитов для защиты от мошенников.

Электронная система с данными о здоровье граждан будет автоматически обмениваться информацией с системой, которая фиксирует пересечение границы – Кабмин одобрил законопроект

Кабмин одобрил законопроект об автоматическом обмене данными между системой ЭСОЗ, где фиксируется состояние здоровья, системами МВД и базой, где фиксируются данные о пересечении границы.

Руководство НАПК получило 366 тысяч грн зарплаты, ВККС – 263 тысячи, НАГС – 256 тысяч грн – Минфин обновил данные за август

Среди органов судебной власти лидером по уровню зарплат в августе стала Высшая квалификационная комиссия судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області