На Франківщині судитимуть правоохоронця за закупівлю неякісного обладнання зі збитками 2,3 млн гривень

В.о. керівника одного з Головних управлінь в Івано-Франківській області погодив закупівлю неякісного обладнання на 31 млн грн.

ДБР завершило розслідування щодо правоохоронця, який виконував обов’язки керівника одного з Головних управлінь в Івано-Франківській області та погодив закупівлю неякісного обладнання.

За даними ДБР, у липні 2023 року управління уклало договір із комерційною структурою на постачання пересувного пункту управління на базі автомобіля підвищеної прохідності вартістю понад 31 млн гривень. У листопаді посадовець, порушуючи законодавство, без обґрунтування змінив умови договору, замінивши шасі на дешевший варіант, що призвело до збитків державі на 2,3 млн гривень.

Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою), що передбачає до 6 років ув’язнення. Під час обшуків вилучено $25 тис., які передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів.

