В Ивано-Франковской области будут судить правоохранителя за закупку некачественного оборудования с убытками в 2,3 млн гривен

И.о. руководителя одного из Главных управлений в Ивано-Франковской области согласовал закупку некачественного оборудования на 31 млн грн.

ГБР завершило расследование в отношении правоохранителя, который исполнял обязанности руководителя одного из Главных управлений в Ивано-Франковской области и согласовал закупку некачественного оборудования.

По данным ГБР, в июле 2023 года управление заключило договор с коммерческой структурой на поставку передвижного пункта управления на базе автомобиля повышенной проходимости стоимостью более 31 млн гривен. В ноябре чиновник, нарушая законодательство, без обоснования изменил условия договора, заменив шасси на более дешевый вариант, что привело к убыткам государству на 2,3 млн гривен.

Обвинительный акт направлен в суд по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью), что предусматривает до 6 лет лишения свободы. Во время обысков изъято $25 тыс., которые переданы в Агентство по розыску и менеджменту активов.

