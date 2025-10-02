Практика судов
  1. В Украине

В Ивано-Франковской области будут судить правоохранителя за закупку некачественного оборудования с убытками в 2,3 млн гривен

10:10, 2 октября 2025
И.о. руководителя одного из Главных управлений в Ивано-Франковской области согласовал закупку некачественного оборудования на 31 млн грн.
В Ивано-Франковской области будут судить правоохранителя за закупку некачественного оборудования с убытками в 2,3 млн гривен
Фото: ГБР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ГБР завершило расследование в отношении правоохранителя, который исполнял обязанности руководителя одного из Главных управлений в Ивано-Франковской области и согласовал закупку некачественного оборудования.

По данным ГБР, в июле 2023 года управление заключило договор с коммерческой структурой на поставку передвижного пункта управления на базе автомобиля повышенной проходимости стоимостью более 31 млн гривен. В ноябре чиновник, нарушая законодательство, без обоснования изменил условия договора, заменив шасси на более дешевый вариант, что привело к убыткам государству на 2,3 млн гривен.

Обвинительный акт направлен в суд по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью), что предусматривает до 6 лет лишения свободы. Во время обысков изъято $25 тыс., которые переданы в Агентство по розыску и менеджменту активов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд полиция Ивано-Франковск ГБР

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На содержание резервных копий украинских государственных реестров за рубежом в 2026 году пока что нет денег – Минюст

Иностранные партнеры профинансируют содержание копий реестров за границей только до конца 2025 года.

Верховный Суд объяснил, исключается ли участие судьи ВАКС в рассмотрении, если он входил в коллегию при утверждении соглашения о признании виновности в другом производстве

Верховный Суд указал, что УПК не исключает участие судьи ВАКС в рассмотрении уголовного производства, если он принимал участие при утверждении соглашения о признании виновности в другом уголовном производстве в отношении этого же лица.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о кредитной истории, который предусматривает механизм «самозапрета» на получение кредитов

Среди новшеств – введение механизма «самозапрета» на получение кредитов для защиты от мошенников.

Электронная система с данными о здоровье граждан будет автоматически обмениваться информацией с системой, которая фиксирует пересечение границы – Кабмин одобрил законопроект

Кабмин одобрил законопроект об автоматическом обмене данными между системой ЭСОЗ, где фиксируется состояние здоровья, системами МВД и базой, где фиксируются данные о пересечении границы.

Руководство НАПК получило 366 тысяч грн зарплаты, ВККС – 263 тысячи, НАГС – 256 тысяч грн – Минфин обновил данные за август

Среди органов судебной власти лидером по уровню зарплат в августе стала Высшая квалификационная комиссия судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області