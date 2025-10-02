Уряд запускає проект «Сімейна домівка» для підлітків, позбавлених батьківського піклування

Ініціатива буде реалізована в 12 областях України за співфінансування держави та місцевих громад.

Уряд розпочинає нову ініціативу «Сімейна домівка», спрямовану на підтримку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Проєкт покликаний допомогти тим, кому найважче знайти нову родину, зокрема підліткам, дітям з інвалідністю та багатодітним групам братів і сестер. Для таких дітей буде створено простір адаптації між інтернатом і самостійним життям, максимально наближений до сімейних умов.

Нагадаємо, що Кабмін затвердив єдиний маршрут та форму медогляду для всіх, хто хоче взяти дитину у родину.

