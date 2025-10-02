Правительство запускает проект «Семейный дом» для подростков, лишенных родительской опеки

Инициатива будет реализована в 12 областях Украины при софинансировании государства и местных общин.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство начинает новую инициативу «Семейный дом», направленную на поддержку детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

Проект призван помочь тем, кому особенно трудно найти новую семью, в частности подросткам, детям с инвалидностью и многодетным группам братьев и сестер. Для таких детей будет создано пространство адаптации между интернатом и самостоятельной жизнью, максимально приближенное к семейным условиям.

Инициатива будет реализована в 12 областях Украины при софинансировании государства и местных общин.

Напомним, что Кабмин утвердил единый маршрут и форму медосмотра для всех, кто хочет взять ребенка в семью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.