Кабмин утвердил единый маршрут и форму медосмотра для всех, кто хочет взять ребенка в семью

Правительство утвердило важные изменения, которые упрощают процедуру усыновления, опеки и создание приемных семей. Утвержден новый единый порядок медосмотра для всех, кто хочет подарить ребенку семью, с целью снижения бюрократических препятствий.
Нововведение, которое вступит в силу через месяц после публикации постановления, обязывает кандидатов на усыновление, опекунов, приемных и патронатных родителей пройти медосмотр по единому стандарту.
Основные изменения:
Общий маршрут прохождения медосмотра кандидатами:
Медицинское заключение должны получить все кандидаты в усыновители, опекуны, приемные или патронатные родители, наставники и все члены семьи, которые будут проживать с ребенком.
Такой медосмотр должен проводиться, как и раньше, ежегодно для опекунов/попечителей, приемных родителей, воспитателей, патронатных воспитателей, помощников патронатных воспитателей, наставников. Это гарантия того, что ребенок будет проживать в безопасной и здоровой среде.
Документы, выданные до утверждения нового порядка, остаются действительными в течение 12 месяцев с даты их выдачи.
Действующий Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем, утвержденный приказом Минздрава, будет обновлен.
Кроме того, правительство утвердило и передало на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, который позволяет внедрить электронные медицинские заключения для кандидатов на усыновление. Электронные медицинские заключения будут формироваться на основе данных, полученных из электронной системы здравоохранения.
