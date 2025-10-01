Практика судов
Кабмин утвердил единый маршрут и форму медосмотра для всех, кто хочет взять ребенка в семью

21:17, 1 октября 2025
Также правительство предложило внедрить электронные медицинские заключения для кандидатов на усыновление.
Кабмин утвердил единый маршрут и форму медосмотра для всех, кто хочет взять ребенка в семью
Правительство утвердило важные изменения, которые упрощают процедуру усыновления, опеки и создание приемных семей. Утвержден новый единый порядок медосмотра для всех, кто хочет подарить ребенку семью, с целью снижения бюрократических препятствий.

Нововведение, которое вступит в силу через месяц после публикации постановления, обязывает кандидатов на усыновление, опекунов, приемных и патронатных родителей пройти медосмотр по единому стандарту.

Основные изменения:

  • Единая точка входа: медосмотр координирует врач первичной медпомощи (семейный врач или терапевт), который формирует электронное направление на обследования и консультации.
    Цифровизация: все данные о медосмотре хранятся в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).
    Бесплатность: обследования оплачиваются государством в рамках Программы медицинских гарантий.
    Медицинское заключение: по результатам осмотра семейный врач выдает заключение о наличии или отсутствии противопоказаний для участия в программе усыновления.

Общий маршрут прохождения медосмотра кандидатами:

  1. Обратитесь к врачу первичной медпомощи (включая семейного врача или терапевта).
  2. Первичный осмотр и направление на обследование.
    Врач проведет первичный осмотр, соберет необходимую информацию и сформирует для вас электронное направление на консультацию врачей-специалистов, а также лабораторные и инструментальные исследования.
  3. Прохождение обязательных и дополнительных (по показаниям) обследований, исследований и консультаций специалистов.
    Все обследования бесплатны по электронному направлению от семейного врача.
  4. Формирование медицинского заключения и дальнейших рекомендаций.
    По результатам осмотра семейный врач сформирует для вас медицинское заключение, которое может быть:
    • Положительным — нет медицинских противопоказаний;
    • Отрицательным — есть медицинские противопоказания (с рекомендациями по дальнейшему обследованию, лечению или реабилитации).

Медицинское заключение должны получить все кандидаты в усыновители, опекуны, приемные или патронатные родители, наставники и все члены семьи, которые будут проживать с ребенком.

Такой медосмотр должен проводиться, как и раньше, ежегодно для опекунов/попечителей, приемных родителей, воспитателей, патронатных воспитателей, помощников патронатных воспитателей, наставников. Это гарантия того, что ребенок будет проживать в безопасной и здоровой среде.

Документы, выданные до утверждения нового порядка, остаются действительными в течение 12 месяцев с даты их выдачи.

Действующий Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем, утвержденный приказом Минздрава, будет обновлен.

Кроме того, правительство утвердило и передало на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, который позволяет внедрить электронные медицинские заключения для кандидатов на усыновление. Электронные медицинские заключения будут формироваться на основе данных, полученных из электронной системы здравоохранения.

