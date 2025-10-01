Практика судів
Кабмін затвердив єдиний маршрут та форму медогляду для всіх, хто хоче взяти дитину у родину

21:17, 1 жовтня 2025
Також уряд запропонував запровадити електронні медичні висновки для кандидатів на усиновлення.
Уряд ухвалив важливі зміни, що спрощують процедуру усиновлення, опіки та створення прийомних сімей. Затверджено новий єдиний порядок медичного огляду для всіх, хто хоче подарувати дитині родину, аби знизити бюрократичні перешкоди.

Нововведення, яке набуде чинності через місяць після публікації постанови, зобов'язує кандидатів на усиновлення, опікунів, прийомних та патронатних батьків пройти медогляд за єдиним стандартом.

Основні зміни:

  • Єдина точка входу: медогляд координує лікар первинної медичної допомоги (сімейний лікар чи терапевт), який формує електронне направлення на обстеження та консультації.
  • Цифровізація: усі дані про медогляд зберігаються в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).
  • Безоплатність: обстеження покриваються державою в межах Програми медичних гарантій.
  • Медичний висновок: за результатами огляду сімейний лікар надає висновок про наявність або відсутність протипоказань для участі в програмі усиновлення.

Загальний маршрут проходження медичного огляду кандидатами

  1. Зверніться до лікаря первинної медичної допомоги (зокрема сімейного лікаря чи терапевта).
  2. Первинний огляд та направлення на обстеження.

Лікар проведе первинне обстеження, збере необхідну інформацію та сформує вам е-Направлення на консультацію лікарів-спеціалістів, а також лабораторні та інструментальні дослідження.

  1. Проходження обовʼязкових та додаткових (за показаннями) обстежень, досліджень та консультацій спеціалістів.

Усі обстеження є безоплатними за е-Направленням від сімейного лікаря.

  1. Формування медичного висновку та подальших рекомендацій.

За результатами огляду сімейний лікар сформує вам медичний висновок, який може бути:

  • позитивним — немає медичних протипоказань;
  • негативним — є медичні протипоказання (із рекомендаціями щодо подальшого обстеження,  лікування чи реабілітації).

Медичний висновок мають отримати всі кандидати в усиновлювачі, опікуни, прийомні чи патронатні батьки, наставники та усі члени сім’ї, які проживатимуть із дитиною.

Такий медогляд має здійснюватися, як і раніше щорічно для опікунів/піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів, помічників патронатних вихователів, наставників. Це гарантія, що дитина проживатиме у безпечному та здоровому середовищі.

При цьому документи, які були видані до ухвалення нового порядку, залишаються чинними протягом 12-ти місяців із дати їх видачі.

Діючий Перелік захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем, затверджений наказом МОЗ, буде оновлено.

Також уряд схвалив та передав на розгляд Верховної Ради України законопроект, що дозволяє запровадити електронні медичні висновки для кандидатів на усиновлення. Електронні медичні висновки будуть сформовані на основі даних, отриманих з електронної системи охорони здоров’я.

