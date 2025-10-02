Продаж автомобіля: який договір краще укласти в сервісному центрі МВС під час перереєстрації авто

Який договір обрати при продажу авто: пояснення від сервісних центрів МВС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У сервісних центрах МВС автовласники мають можливість укласти або подати кілька видів договорів для перереєстрації транспортного засобу.

Які договори укладаються чи приймаються в сервісних центрах МВС під час перереєстрації:

Договір купівлі-продажу (ДКП)

Найпоширеніший варіант. Його можна оформити безпосередньо у сервісному центрі МВС у присутності продавця й покупця. Укладання безкоштовне, оплачується лише адмінзбір та вартість бланку свідоцтва й номерного знака (якщо потрібна заміна).

Договір міни

Передбачає обмін одного авто на інше, інколи з доплатою. Може укладатися як у сервісному центрі, так і в нотаріуса.

Договір поставки

Одна з форм купівлі-продажу, коли авто передають не одразу, а у визначені строки після оплати. Найчастіше використовується бізнесом.

Договір комісії

Застосовується, коли авто продається через автосалон чи інший суб’єкт господарювання за винагороду. Посередник діє від свого імені, але в інтересах власника.

Договір дарування

Авто можна подарувати й зареєструвати за договором дарування. Він може бути нотаріально посвідченим або укладеним прямо у сервісному центрі. Для близьких родичів — без податків, для інших осіб необхідно сплатити податок та військовий збір.

Договір фінансового лізингу

Юридична особа передає авто в користування на визначений час і за плату. Право власності переходить після виконання умов договору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.