Практика судів
  1. В Україні

Продаж автомобіля: який договір краще укласти в сервісному центрі МВС під час перереєстрації авто

10:28, 2 жовтня 2025
Який договір обрати при продажу авто: пояснення від сервісних центрів МВС.
Продаж автомобіля: який договір краще укласти в сервісному центрі МВС під час перереєстрації авто
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У сервісних центрах МВС автовласники мають можливість укласти або подати кілька видів договорів для перереєстрації транспортного засобу.

Які договори укладаються чи приймаються в сервісних центрах МВС під час перереєстрації:

Договір купівлі-продажу (ДКП)
Найпоширеніший варіант. Його можна оформити безпосередньо у сервісному центрі МВС у присутності продавця й покупця. Укладання безкоштовне, оплачується лише адмінзбір та вартість бланку свідоцтва й номерного знака (якщо потрібна заміна).

Договір міни
Передбачає обмін одного авто на інше, інколи з доплатою. Може укладатися як у сервісному центрі, так і в нотаріуса.

Договір поставки
Одна з форм купівлі-продажу, коли авто передають не одразу, а у визначені строки після оплати. Найчастіше використовується бізнесом.

Договір комісії
Застосовується, коли авто продається через автосалон чи інший суб’єкт господарювання за винагороду. Посередник діє від свого імені, але в інтересах власника.

Договір дарування
Авто можна подарувати й зареєструвати за договором дарування. Він може бути нотаріально посвідченим або укладеним прямо у сервісному центрі. Для близьких родичів — без податків, для інших осіб необхідно сплатити податок та військовий збір.

Договір фінансового лізингу
Юридична особа передає авто в користування на визначений час і за плату. Право власності переходить після виконання умов договору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

сервісний центр МВС автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін буде оплачувати з бюджету правову допомогу українцям, яких кримінально переслідують за кордоном

Також уряд збільшив матеріальну допомогу українцям, які постраждали під час перебування за кордоном.

На утримання резервних копій українських державних реєстрів за кордоном у 2026 році поки що немає грошей – Мінюст

Іноземні партнери профінансують утримання копій реєстрів за кордоном лише до кінця 2025 року.

Верховний Суд пояснив, чи виключається участь судді ВАКС у розгляді, якщо він входив до колегії при затвердженні угоди про визнання винуватості в іншому провадженні

Верховний Суд вказав, що КПК не виключає участь судді ВАКС у розгляді кримінального провадження, якщо він брав участь під час затвердження угоди про визнання винуватості в іншому кримінальному провадженні щодо цієї ж особи.

Верховна Рада розгляне законопроект про кредитну історію, який передбачає механізм «самозаборони» на отримання кредитів

Серед новел – запровадження механізму «самозаборони» на отримання кредитів для захисту від шахраїв.

Електронна система з даними про здоров’я громадян буде автоматично обмінюватися інформацією з системою, яка фіксує перетин кордону – Кабмін схвалив законопроект

Кабмін схвалив законопроект про автоматичний обмін даними між системою ЕСОЗ, де фіксується стан здоров’я, системами МВС і базою, де фіксуються дані про перетин кордону.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області