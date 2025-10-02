Продажа автомобиля: какой договор лучше заключить в сервисном центре МВД при перерегистрации авто

Какой договор выбрать при продаже авто: объяснение от сервисных центров МВД.

В сервисных центрах МВД автовладельцы имеют возможность заключить или подать несколько видов договоров для перерегистрации транспортного средства.

Какие договоры заключаются или принимаются в сервисных центрах МВД при перерегистрации:

Договор купли-продажи (ДКП)

Наиболее распространенный вариант. Его можно оформить непосредственно в сервисном центре МВД в присутствии продавца и покупателя. Заключение бесплатно, оплачивается только админсбор и стоимость бланка свидетельства и номерного знака (если требуется замена).

Договор мены

Предусматривает обмен одного авто на другое, иногда с доплатой. Может заключаться как в сервисном центре, так и у нотариуса.

Договор поставки

Одна из форм купли-продажи, когда авто передают не сразу, а в определенные сроки после оплаты. Чаще всего используется бизнесом.

Договор комиссии

Применяется, когда авто продается через автосалон или другой субъект хозяйствования за вознаграждение. Посредник действует от своего имени, но в интересах владельца.

Договор дарения

Авто можно подарить и зарегистрировать по договору дарения. Он может быть нотариально удостоверенным или заключенным прямо в сервисном центре. Для близких родственников — без налогов, для других лиц необходимо заплатить налог и военный сбор.

Договор финансового лизинга

Юридическое лицо передает авто в пользование на определенное время и за плату. Право собственности переходит после выполнения условий договора.

