Продажа автомобиля: какой договор лучше заключить в сервисном центре МВД при перерегистрации авто

10:28, 2 октября 2025
Какой договор выбрать при продаже авто: объяснение от сервисных центров МВД.
Продажа автомобиля: какой договор лучше заключить в сервисном центре МВД при перерегистрации авто
В сервисных центрах МВД автовладельцы имеют возможность заключить или подать несколько видов договоров для перерегистрации транспортного средства.

Какие договоры заключаются или принимаются в сервисных центрах МВД при перерегистрации:

Договор купли-продажи (ДКП)
Наиболее распространенный вариант. Его можно оформить непосредственно в сервисном центре МВД в присутствии продавца и покупателя. Заключение бесплатно, оплачивается только админсбор и стоимость бланка свидетельства и номерного знака (если требуется замена).

Договор мены
Предусматривает обмен одного авто на другое, иногда с доплатой. Может заключаться как в сервисном центре, так и у нотариуса.

Договор поставки
Одна из форм купли-продажи, когда авто передают не сразу, а в определенные сроки после оплаты. Чаще всего используется бизнесом.

Договор комиссии
Применяется, когда авто продается через автосалон или другой субъект хозяйствования за вознаграждение. Посредник действует от своего имени, но в интересах владельца.

Договор дарения
Авто можно подарить и зарегистрировать по договору дарения. Он может быть нотариально удостоверенным или заключенным прямо в сервисном центре. Для близких родственников — без налогов, для других лиц необходимо заплатить налог и военный сбор.

Договор финансового лизинга
Юридическое лицо передает авто в пользование на определенное время и за плату. Право собственности переходит после выполнения условий договора.

