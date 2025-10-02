Кабмін спростив порядок надання статусу УБД

Зміни стосуються заяв, електронних сервісів і доступу до реєстру ветеранів.

Кабмін вніс зміни до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій, щоб полегшити доступ до цієї послуги, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни стосуються осіб, які брали участь в АТО, заходах із забезпечення національної безпеки, відсічі агресії РФ у Донецькій і Луганській областях чи захисті України від військової агресії Росії. Зокрема, скасовано вимогу вказувати в електронній заяві через портал «Дія» або Єдиний державний реєстр ветеранів війни спосіб отримання посвідчення УБД, оскільки паперове посвідчення неможливо оформити без фотокартки.

Заяву в паперовій формі викладено в новій редакції. Також оновлено постанову про Єдиний державний реєстр ветеранів, надаючи всім батькам осіб, які потрапили в полон або зникли безвісти за особливих обставин, право запитувати дані з реєстру (раніше це стосувалося лише непрацездатних батьків) і скасовано вимогу про спільне проживання запитувача з особою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі.

