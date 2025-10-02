Кабмин упростил порядок предоставления статуса УБД

Изменения касаются заявлений, электронных сервисов и доступа к реестру ветеранов.

Кабмин внес изменения в порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий (УБД), чтобы облегчить доступ к этой услуге, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения касаются лиц, принимавших участие в АТО, мероприятиях по обеспечению национальной безопасности, отражению агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях или защите Украины от военной агрессии России. В частности, отменено требование указывать в электронном заявлении через портал «Дія» или Единый государственный реестр ветеранов войны способ получения удостоверения УБД, поскольку бумажное удостоверение невозможно оформить без фотографии.

Заявление в бумажной форме изложено в новой редакции. Также обновлено постановление о Едином государственном реестре ветеранов, предоставляя всем родителям лиц, попавших в плен или пропавших без вести при особых обстоятельствах, право запрашивать данные из реестра (ранее это касалось только нетрудоспособных родителей) и отменено требование о совместном проживании запрашивающего с лицом.

