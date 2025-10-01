Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦНАПе: правительство изменило процедуру

Правительство уточнило процедуру получения удостоверения участника боевых действий.

Кабинет Министров утвердил постановление, разработанное Министерством по делам ветеранов, которое уточняет процедуры получения удостоверения участника боевых действий и упрощает доступ к данным Единого государственного реестра ветеранов войны. Это нововведение направлено на то, чтобы сделать процесс более удобным для ветеранов, ветеранок и их семей.

Согласно новым изменениям, подача заявления на получение удостоверения участника боевых действий стала возможна через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП). Это должно сделать процесс более доступным для добровольцев, статус которых был предоставлен Минветеранами.

Также актуализирована форма заявления, которая теперь соответствует действующему порядку. Это поможет избежать недоразумений и несоответствий при получении удостоверения. Кроме того, расширено круг лиц, которые могут получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ). Устранена юридическая коллизия в части определения категорий лиц, которые имеют право получить выписку из ЕГРВВ.

Ранее было расширено круг лиц, которые могут получить выписку из ЕГРВВ, а именно: такую выписку могут получить трудоспособные родители пропавших без вести и плененных ветеранов войны.

