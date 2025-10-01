Практика судів
Ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі: уряд змінив процедуру

20:50, 1 жовтня 2025
Уряд уточнив процедуру отримання посвідчення учасника бойових дій.
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, розроблену Міністерством у справах ветеранів, яка уточнює процедури отримання посвідчення учасника бойових дій та спрощує доступ до даних Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Це нововведення має на меті зробити процес зручнішим для ветеранів, ветеранок та їхніх родин.

Згідно з новими змінами, подання заяви на отримання посвідчення учасника бойових дій стало можливим через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Це має зробити процес доступнішим для добровольців, статус яких надано Мінветеранів.

Також актуалізовано форму заяви, яка тепер відповідає чинному порядку. Це допоможе уникнути непорозумінь та неузгодженостей під час отримання посвідчення. Крім того, розширено коло осіб, які можуть отримати витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Усунуто юридичну колізію в частині визначення категорій осіб, які мають право отримати витяг з ЄДРВВ.

Раніше було розширено коло осіб, які можуть отримати витяг з ЄДРВВ, а саме: такий витяг можуть отримати працездатні батьки зниклих безвісти та полонених ветеранів війни.

ветерани Кабінет Міністрів України ЦНАП УБД

