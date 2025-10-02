Уряд призначив Марину Текуцьку першим заступником голови Держкіно

Марина Текуцька раніше обіймала посаду заступниці завідувача відділу в Офісі Президента.

Кабмін призначив Марину Текуцьку першим заступником голови Державного агентства України з питань кіно, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Раніше Текуцька обіймала посаду заступниці завідувача відділу в Офісі Президента, а також працювала головним спеціалістом у Секретаріаті Кабміну та керівником експертної групи з кіно Директорату культури і мистецтв Міністерства культури.

