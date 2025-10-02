Практика судов
  1. В Украине

Правительство назначило Марину Текуцкую первым заместителем главы Госкино

08:52, 2 октября 2025
Марина Текуцкая ранее занимала должность заместителя заведующего отделом в Офисе Президента.
Правительство назначило Марину Текуцкую первым заместителем главы Госкино
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин назначил Марину Текуцкую первым заместителем главы Государственного агентства Украины по вопросам кино, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Ранее Текуцкая занимала должность заместителя заведующего отделом в Офисе Президента, а также работала главным специалистом в Секретариате Кабмина и руководителем экспертной группы по кино Директората культуры и искусств Министерства культуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины назначение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Электронная система с данными о здоровье граждан будет автоматически обмениваться информацией с системой, которая фиксирует пересечение границы – Кабмин одобрил законопроект

Кабмин одобрил законопроект об автоматическом обмене данными между системой ЭСОЗ, где фиксируется состояние здоровья, системами МВД и базой, где фиксируются данные о пересечении границы.

Руководство НАПК получило 366 тысяч грн зарплаты, ВККС – 263 тысячи, НАГС – 256 тысяч грн – Минфин обновил данные за август

Среди органов судебной власти лидером по уровню зарплат в августе стала Высшая квалификационная комиссия судей.

Лицо имеет право на необходимую оборону, независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью – Верховный Суд

Это правило непосредственно указано в уголовном законе, а потому ссылки в некоторых судебных решениях на то обстоятельство, что лицо могло избежать посягательства или обратиться за помощью в правоохранительные органы, прямо противоречит уголовному закону.

На содержание резервных копий украинских государственных реестров за рубежом в 2026 году пока что нет денег – Минюст

Иностранные партнеры профинансируют содержание копий реестров за границей только до конца 2025 года.

Судьям, членам ВСП и ВККС предлагают ограничить вознаграждение 80 тысячами грн

Ограничение лимитом в 80 тысяч грн в месяц предлагается распространить на судейское вознаграждение, зарплаты членов ВККС и ВСП, депутатов, прокуроров и других должностных лиц – Даниил Гетманцев и Руслан Стефанчук подали поправку к госбюджету на 2026 год.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області