Правительство назначило Марину Текуцкую первым заместителем главы Госкино

Кабмин назначил Марину Текуцкую первым заместителем главы Государственного агентства Украины по вопросам кино, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Ранее Текуцкая занимала должность заместителя заведующего отделом в Офисе Президента, а также работала главным специалистом в Секретариате Кабмина и руководителем экспертной группы по кино Директората культуры и искусств Министерства культуры.

