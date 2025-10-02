Практика судів
Шторм викинув на узбережжя Одещини ворожі морські міни

09:52, 2 жовтня 2025
ВМС ЗСУ знищили 8 ворожих протикорабельних мін.
Військово-морські сили ЗСУ знешкодили вісім ворожих протикорабельних мін, які через шторм викинуло на узбережжя Чорного моря в Одеській області.

За даними ВМС, шторм зірвав міни з місць, установлених ворогом, і приніс їх до берега. Військові моряки своєчасно знищили виявлені об’єкти, запобігши небезпеці для цивільних і судноплавства.

ВМС ЗСУ нагадали правила безпеки:

  • не наближатися до невідомих предметів у воді чи на березі,
  • не ігнорувати заборонні знаки,
  • негайно повідомляти про підозрілі об’єкти відповідні служби.

Нагадаємо, в Одесі 30 вересня через сильну зливу затопило вулиці, які буквально перетворилися на річки. Під воду пішли будинки, паркінги, магазини та авто.

Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем’єру Олексію Кулебі перевірити, як працювали місцеві служби та що могло призвести до такої трагедії.

