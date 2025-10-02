Шторм выбросил на побережье Одесской области вражеские морские мины

ВМС ВСУ уничтожили 8 вражеских противокорабельных мин.

Военно-морские силы ВСУ обезвредили восемь вражеских противокорабельных мин, которые из-за шторма выбросило на побережье Черного моря в Одесской области.

По данным ВМС, шторм сорвал мины с мест, установленных врагом, и принес их к берегу. Военные моряки своевременно уничтожили обнаруженные объекты, предотвратив опасность для гражданских лиц и судоходства.

ВМС ВСУ напомнили правила безопасности:

не приближаться к неизвестным предметам в воде или на берегу,

не игнорировать запрещающие знаки,

немедленно сообщать о подозрительных объектах соответствующим службам.

Напомним, в Одессе 30 сентября из-за сильного ливня затопило улицы, которые буквально превратились в реки. Под воду ушли дома, паркинги, магазины и автомобили.

Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьеру Алексею Кулебе проверить, как работали местные службы и что могло привести к такой трагедии.

